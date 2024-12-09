Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны

Как сообщает корреспондент haqqin.az, решением Бакинского военного суда было конфисковано имущество, стоимость которого исчисляется миллионами манатов. Это имущество принадлежало генералу Низами Мамедову, полковникам Джалалу Кязымову, Байраму Байрамову и их близким родственникам.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе завершились судебные процессы в отношении нескольких высокопоставленных офицеров Минобороны, обвиняемых в хищении 143 миллионов манатов. Согласно приговору, обвиняемые получили наказания в виде длительных сроков лишения свободы.

В качестве компенсации причиненного государству ущерба изъято следующее имущество:

генерал Низами Мамедов: три квартиры в Баку (две из них в одном районе), земельные участки в поселках Патамдар и Мардакян, а также в Билясуварском районе;

полковник Джалал Кязымов: четыре квартиры в Хатаинском районе Баку, гараж в том же районе, дача в поселке Шувелан. Земельный участок и дом, принадлежащие родственнику полковника, были освобождены от ареста;

полковник Байрам Байрамов: дом в городе Гянджа и земельный участок в Дашкесанском районе переданы в пользу государства.

Майор Вюсал Ализаде, другой обвиняемый по этому делу, продал все свое арестованное имущество в ходе судебного разбирательства и частично возместил ущерб государству.

Напомним, что расследование по данному делу было проведено Службой государственной безопасности (СГБ). По делу было возмещено 12 миллионов 415 тысяч 194 маната со стороны Низами Мамедова, 186 тысяч манатов — Джалалом Кязымовым, 325 тысяч манатов — Вюсалом Ализаде.

Три дня назад суд приговорил генерала Низами Мамедова и полковника Байрама Байрамова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, полковника Джалала Кязымова — к 11 годам, майора Вюсала Ализаде — к 10 годам и 6 месяцам.