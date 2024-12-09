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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Эрдоган: «В истории Сирии завершился темный период…»

21:40 1472

Турция строго соблюдает международные нормы, не имеет никаких взглядов на территорию Сирии, но не потерпит активизации там террористических организаций, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы изначально выступали за сохранение территориальной целостности Сирии. У нас нет территориальных притязаний к ней. В истории Сирии завершился темный период, будущее страны предстоит решить сирийскому народу», - сказал Эрдоган после заседания Кабинета министров Турции, которое прошло под его председательством.

«Турция строго соблюдает требования международного права с самого начала сирийского конфликта. Мы были за свободу, диалог, справедливость и немедленный мир в Сирии. Несмотря на враждебное отношение государственного режима Сирии, мы отстаивали принцип территориальной целостности и унитарного устройства Сирии. У нас нет никаких взглядов на территории Сирии. Но мы не потерпим активизации там сирийских ответвлений Рабочей партии Курдистана. Мы внимательно за ними следим», - отметил президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что «призывы Турции найти варианты решения сирийского конфликта путем диалога были высокомерно отвергнуты прежним режимом, который не оценил по достоинству то, что Турция протянула руку помощи».

Эрдоган заявил, что сирийцы уже начали возвращаться на родину из Турции.

«Мы приютили 4,5 млн сирийцев. Сейчас их число сократилось до 3,7 млн. Я верю, что ветер перемен в Сирии приведет к благотворным результатам для всего сирийского народа, особенно для мигрантов. По мере стабилизации положения в Сирии мы рассчитываем, что добровольное, безопасное, достойное и организованное возвращение будет ускоряться. Мы уже начинаем видеть признаки такого процесса возвращения», - сказал президент.

Эрдоган также сообщил, что «Турция открывает погранпереход [на границе с Сирией] Яйладагы, чтобы предотвратить заторы и облегчить движение»: «Мы будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов достойно. Мы не позволим никому омрачить этот гуманитарный процесс».

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