Восьмая победа Бердыева, третья удачная игра Березуцкого

Албанец Белайди Пуси на 12-й минуте вывел гостей вперед. Панамский защитник «Туран-Товуза» Родерик Миллер на 21-й минуте восстановил равновесие. На 39-й минуте 19-летний Эдгар Адильханов, воспользовавшись попустительством обороны хозяев, вновь вывел вперед команду Айхана Аббасова. Однако во втором тайме подопечным Курбана Бердыева все же удалось склонить чашу весов в свою пользу. На 60-й минуте испанец Алехандро Серрано с пенальти сделал счет 2:2. А победный гол уже в добавленное время забил все тот же Родерик Миллер.

«Туран-Товуз» одержал свою восьмую победу в нынешнем чемпионате, занимает 3-е место и сохранил отрыв в 4 очка от ближайшего преследователя в лице «Зиря».

Результаты других матчей 16-го тура: «Сабаил» - «Араз-Нахчыван» - 0:2, «Сабах» - «Карабах» - 1:1, «Кяпяз» - «Зиря» - 0:4, «Сумгаит» - «Нефтчи» - 2:0.

По итогам тура сменился лидер. Им стал «Араз-Нахчыван». Правда, у «Карабаха», не сумевшего одолеть «Сабах», есть матч в запасе. Сейчас все мысли агдамцев о важнейшей выездной игре 6-го тура Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом», который состоится в ночь с 12 на 13 декабря.

Что касается «Сабаха», то команда пока не потерпела ни одного поражения под руководством нового главного тренера Василия Березуцкого. В его активе победа в чемпионате над «Сабаилом», успех в Товузе в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Азербайджана и уже упомянутая выше ничья в Премьер-лиге с «Карабахом». «Сабах» занимает 5-е место и борется за попадание в еврокубки.

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