USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Восьмая победа Бердыева, третья удачная игра Березуцкого

Российские тренеры успешны в Азербайджане; видео
Отдел спорта
21:46 1221

В азербайджанской футбольной Премьер-лиге завершился 16-й тур.

Сегодня в Товузе «Туран-Товуз» принимал «Шамахы» и одержал волевую победу - 3:2. 

Албанец Белайди Пуси на 12-й минуте вывел гостей вперед. Панамский защитник «Туран-Товуза» Родерик Миллер на 21-й минуте восстановил равновесие. На 39-й минуте 19-летний Эдгар Адильханов, воспользовавшись попустительством обороны хозяев, вновь вывел вперед команду Айхана Аббасова. Однако во втором тайме подопечным Курбана Бердыева все же удалось склонить чашу весов в свою пользу. На 60-й минуте испанец Алехандро Серрано с пенальти сделал счет 2:2. А победный гол уже в добавленное время забил все тот же Родерик Миллер.

«Туран-Товуз» одержал свою восьмую победу в нынешнем чемпионате, занимает 3-е место и сохранил отрыв в 4 очка от ближайшего преследователя в лице «Зиря».

Результаты других матчей 16-го тура: «Сабаил» - «Араз-Нахчыван» - 0:2, «Сабах» - «Карабах» - 1:1, «Кяпяз» - «Зиря» - 0:4, «Сумгаит» - «Нефтчи» - 2:0.

По итогам тура сменился лидер. Им стал «Араз-Нахчыван». Правда, у «Карабаха», не сумевшего одолеть «Сабах», есть матч в запасе. Сейчас все мысли агдамцев о важнейшей выездной игре 6-го тура Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом», который состоится в ночь с 12 на 13 декабря.

Что касается «Сабаха», то команда пока не потерпела ни одного поражения под руководством нового главного тренера Василия Березуцкого. В его активе победа в чемпионате над «Сабаилом», успех в Товузе в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Азербайджана и уже упомянутая выше ничья в Премьер-лиге с «Карабахом». «Сабах» занимает 5-е место и борется за попадание в еврокубки.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия обновлено 22:45
22:45 14394
Нетаньяху: На Ближнем Востоке новая история. Голаны никому не отдадим
Нетаньяху: На Ближнем Востоке новая история. Голаны никому не отдадим
22:40 948
Ереван о мире с Баку: «Есть шанс перевернуть страницу вражды»
Ереван о мире с Баку: «Есть шанс перевернуть страницу вражды»
22:07 1388
Эрдоган: «В истории Сирии завершился темный период…»
Эрдоган: «В истории Сирии завершился темный период…»
21:40 1475
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси видео
21:24 1640
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
21:14 1623
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
20:57 2411
«Фатальные» ошибки Башара Асада
«Фатальные» ошибки Башара Асада
20:20 3723
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин о развитии ситуации
19:37 4393
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 3777
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 7272

ЭТО ВАЖНО

Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия обновлено 22:45
22:45 14394
Нетаньяху: На Ближнем Востоке новая история. Голаны никому не отдадим
Нетаньяху: На Ближнем Востоке новая история. Голаны никому не отдадим
22:40 948
Ереван о мире с Баку: «Есть шанс перевернуть страницу вражды»
Ереван о мире с Баку: «Есть шанс перевернуть страницу вражды»
22:07 1388
Эрдоган: «В истории Сирии завершился темный период…»
Эрдоган: «В истории Сирии завершился темный период…»
21:40 1475
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси видео
21:24 1640
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
21:14 1623
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
20:57 2411
«Фатальные» ошибки Башара Асада
«Фатальные» ошибки Башара Асада
20:20 3723
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин о развитии ситуации
19:37 4393
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 3777
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 7272
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться