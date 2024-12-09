В Абхазии энергокризис: закрывают школы и детсады, отключают интернет

«Власти» Абхазии приняли решение с 10 декабря приостановить на неделю занятия в школах и детских садах из-за тяжелой ситуации с энергоснабжением. Об этом объявил «исполняющий обязанности премьера» Валерий Бганба.

Также штаб по обеспечению энергобезопасности, созданный в правительстве Абхазии, призвал местных провайдеров отключить интернет по всей республике в ночное время для борьбы с незаконным майнингом криптовалют, который усугубляет энергокризис. Предполагается, что интернет выключат в ночь на 10 декабря с 00:00 до 07:00, пишет Интерфакс.

В Абхазии с ноября начали вводить ограничения на подачу электричества. Основное энергоснабжение отколовшийся от Грузии регион получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС, объем выработки которой сейчас сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

С 9 декабря в Абхазии был введен новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток на два часа 20 минут. В ночное время ограничения отсутствуют. 10 декабря «власти» планируют рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики.