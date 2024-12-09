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Ереван о мире с Баку: «Есть шанс перевернуть страницу вражды»

22:07 1391

Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, сказал в интервью финскому информагентству Lännen Media министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, «это момент надежды, …несмотря на трагическое прошлое наших двух государств и обществ, есть шанс перевернуть страницу вражды».

«Прошлое было трудным. Это трудно понять, забыть, простить, но в нашем регионе было пролито достаточно крови, и теперь у нас есть возможность смотреть в будущее», - сказал Мирзоян.

В интервью Мирзоян отметил прогресс в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы. По его словам, это позитивная новость в процессе нормализации отношений с Азербайджаном: «Есть граница, и мы знаем, где она находится. Она определяется Алма-Атинской декларацией от 1991 года, подписанной бывшими советскими республиками, по которой административные границы превратились в государственные. Конечно, комиссии двух стран должны работать вместе над дальнейшей делимитацией и четкой демаркацией».

Что касается вопроса об открытии коммуникаций, Мирзоян отметил, что Армения и Азербайджан могут прийти к таким решениям, которые будут приемлемы для обеих сторон: «Мы можем организовать транзит армянских товаров через территорию Азербайджана и наоборот, азербайджанских товаров через территорию Армении. На первом этапе мы можем возобновить железнодорожный транзит и постепенно расширять его».

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