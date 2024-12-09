Нетаньяху: На Ближнем Востоке новая история. Голаны никому не отдадим

Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху в своем выступлении заявил о начале «новой главы в истории Ближнего Востока, пал режим Башара Асада в Сирии, режим, который был ключевым звеном иранской оси зла».

По словам Нетаньяху, «Иран вкладывал в Сирию миллиарды и миллиарды – все эти деньги пропали».

Премьер Израиля заявил, что «для Израиля жизненно важно контролировать Голанские высоты». «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность... Голанские высоты всегда будут частью Израиля», - сказал Нетаньяху.

Премьер напомнил, что в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп по его просьбе признал «суверенитет Израиля над Голанскими высотами».

По словам премьера, падение режима Асада стало прямым следствием действий Израиля, сильно ослабивших «Хезболлу», Иран, нанесших сильнейший удар по «иранской оси зла». Он заявил, что за время войны Израилю удалось нанести мощный удар ХАМАС, уничтожить его лидеров и инфраструктуру, что дало возможность сосредоточиться на второй цели – северной границе, «Хезболле».