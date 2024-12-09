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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Израиль атаковал корабли ВМС Сирии

22:57 478

Израиль ударил по позиции сирийской армии в городе Латакия на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, «израильская агрессия была нацелена против объектов сирийской армии в районах Сакубейн, Эль-Мушейрифа и порту Латакия».

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщил, что атакованы корабли сирийских Военно-морских сил.

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19:46 3783
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15:58 7274
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