Израиль атаковал корабли ВМС Сирии
22:57 478
Израиль ударил по позиции сирийской армии в городе Латакия на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, «израильская агрессия была нацелена против объектов сирийской армии в районах Сакубейн, Эль-Мушейрифа и порту Латакия».
Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщил, что атакованы корабли сирийских Военно-морских сил.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!