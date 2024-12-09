Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами

После падения режима Башара Асада в Сирии Турция, поддержавшая целый ряд оппозиционных группировок в этой гражданской войне, определила три дальнейших направления своего курса в отношении соседней страны, написала информированная газета Hürriyet. Во-первых, Анкара постарается максимально проконтролировать переходный процесс в Сирии, обеспечив участие в новом правительстве лояльных ей сил. Во-вторых, в центре внимания будет борьба с курдами с целью предотвратить создание независимого Курдистана и снизить угрозу безопасности для самой Турции. Наконец, в-третьих, обеспечить возвращение сирийских беженцев на родину, при том, что таковых на территории Турции скопилось не менее 3 миллионов человек.

Но сегодня, пожалуй, именно второе направление, а именно борьба выйдет на какое-то время для Турции на первый план. В том смысле, что там прекращения военных действий пока не предвидится, а вовсе даже наоборот. Можно уверенно прогнозировать, что Анкара, которая ранее уже ввела свой контингент в северные районы Сирии, не остановится перед еще более массированным военным вторжением, а также будет всячески поддерживать действия бывшей сирийской оппозиции против этого нацменьшинства. Которое, кстати, является самым крупным национальным меньшинством в мире, которое не имеет собственного государства. Повстанцы, захватившие Дамаск и другие крупные города Сирии, теперь получили возможность обрушиться всей мощью как раз против курдов. Которые в основном объединены под флагами так называемых Сирийских демократических сил, которых поддерживают американцы. Собственно, именно для защиты курдов в свое время в Сирию и был введен, правда, достаточно ограниченный (в нем сейчас 900 человек) американский контингент. Заодно получился неплохой гешефт, поскольку на территории, контролируемой курдами, оказалось немало нефтяных месторождений. Все годы гражданской войны нефть с этих месторождений не попадала в руки правительства в Дамаске, а контрабандой направлялась за рубеж. В том числе это лишило бывшее сирийское правительство существенной части доходов и стало одной из причин нынешнего военного поражения. Немаловажную роль в этой контрабанде играет американская корпорация Conoco.

Теперь против курдов выступила прежде всего поддерживаемая напрямую Анкарой и финансируемая ей Сирийская национальная армия, в рядах которой не только немало исламистов. СНА уже удалось установить контроль над городом Манбидж на севере Сирии, где в том числе находится важная газораспределения станция, сыгравшая в годы войны немаловажную роль в поддержке ресурсной базы курдских формирований. В ближайшее время предстоят бои за город Ракку. Она была «столицей» ИГИЛ, пока ее не взяли штурмом курды. В ходе трансграничной операции в 2018 году Турция переместила двести тысяч сирийских курдов с территории вдоль сирийско-турецкой границы. Их дома и поселения теперь заняты разношерстной группой суннитских, арабских и туркменских ополченцев. Готова ли будет Америка вступиться более решительно за курдов против протурецких формирований и, возможно, против регулярной турецкой армии? Второе, конечно, крайне маловероятно. Скорее всего, Вашингтон и Анкара постараются как-то договориться. После захвата Манбиджа состоялся телефонный разговору между министром обороны США Ллойдом Остином и его турецким коллегой, министром обороны Яшаром Гюлером.

Собеседники согласились, что координация необходима «для предотвращения дальнейшей эскалации и без того нестабильной ситуации, а также для избежания любого риска для сил США и партнеров». США при этом признали «законные опасения Турции в отношении безопасности». Курды были важными партнерами Соединенных Штатов в борьбе с Исламским государством. В настоящее время они контролируют большую часть северо-востока Сирии. Американские войска ранее даже патрулировали Манбидж совместно с Турцией, однако непонятно, где они оказались во время турецкой бомбардировки и захвата города исламистами. Пока Америка больше всего озабочена проблемами переходного периода от команды Байдена команде Трампа. Возможно, Анкара и пытается воспользоваться этой пересменкой, чтобы быстро, в духе спецоперации, решить поставленные задачи до 20 января. В Конгрессе, между тем, уже звучат призывы ввести санкции против Турции за атаку на курдов. С таким предложением выступил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Если Турция предпримет военные действия против курдских сил в Сирии, это резко поставит под угрозу интересы Америки. Я ранее подготовил проект санкций против Турции, если она начнет военные действия против курдских сил, которые помогли президенту Трампу уничтожить ИГИЛ», - заявил Грэм. Он утверждает также, что курды удерживают в плену около 50 тысяч пленных боевиков ИГИЛ и нельзя допустить их освобождения.