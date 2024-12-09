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Шенгенская зона стала больше

9 декабря 2024, 23:45 1205

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению. Об этом пишет Kronen Zeitung, заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер 9 декабря.

«Мы не будем мешать. После «воздушного Шенгена» для Румынии и Болгарии также открывается «Шенген на земле», — заявил глава МВД.

Ожидается, что министры внутренних дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 12 декабря одобрят расширение Шенгенской зоны за счет Румынии и Болгарии. Послы стран ЕС подготовили соответствующую резолюцию.

Австрия с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону из-за опасений по поводу нелегальной миграции. Министры внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии, а также Венгрии, как председательствующей в Совете ЕС, 6 декабря согласовали новый пакет мер по защите границ.

Пограничный контроль на сухопутных границах с Болгарией и Румынией может быть отменен с 1 января 2025 года, отмечает Kronen Zeitung.

Совет Евросоюза в декабре 2023 года решил принять в Шенгенскую зону Болгарию и Румынию, которые с 2007-го входят в состав Евросоюза. Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенскому соглашению в марте 2024 года, став участниками «воздушного Шенгена» — паспортный контроль внутри Шенгенской зоны отменили для тех, кто пересекают границу по воздуху и морю.

Всего в Шенгенскую зону входят 29 стран Европы.

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