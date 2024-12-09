«800 тысяч российских военных в Украине»

Россия сосредоточила в Украине около 800 тысяч военных. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», - сказал Зеленский, оценивая ситуацию в Сирии.

По его словам, в настоящее время около 800 тысяч российских войск находятся в Украине: «Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа».

По мнению Зеленского, если Украина падет, «Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны». А для предотвращения этого должен быть понятный успех всего мира в объединении вокруг Украины.