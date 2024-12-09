«Нострадамус» Арестович назвал дату прекращения огня в Украине

Соглашение о прекращении огня в Украине может быть заключено в районе 25 января. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Страна».

«…Прекращение огня будет 25 января или где-то около того», - заявил экс-советник Банковой.

По утверждению Арестовича, такой ультиматум выдвинули у новоизбранного президента США Дональда Трампа и Украине, и России.

«Думаю, что разговор там такой: берите (территорий) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», - говорит Арестович.

Он считает, что предположительно перемирие установится уже к весне. По его словам, американцы «очень жестко будут давить» для остановки войны в Украине.

«Я думаю, что мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высокая», - считает Арестович.