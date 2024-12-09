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В Литве нашли российского шпиона

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Власти Литвы заподозрили члена консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы» в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление сотрудника Генеральной прокуратуры Артураса Урбялиса.

Досудебное расследование завершено, дело в ближайшее время будет передано в суд.

LRT называет имя подозреваемого – Эдуард Манов. Он в 2011 году выдвигал свою кандидатуру на выборах в городской совет Шяуляя на севере страны и входил в совет шяуляйского отделения Союза политических заключенных и ссыльных Литвы. Манов известен как фотохудожник.

По словам прокурора, у подозреваемого, помимо литовского, есть российское гражданство. По данным следствия, обмен информацией с Москвой производился по шифрованной радиосвязи.

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