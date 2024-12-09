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Папа-гангстер отомстил колдунам за сына

записки из Страны солнца
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:13 891

Пока мы хватаемся за голову по поводу небывалых событий на нашем евразийском пространстве, далеко за океаном тоже случаются вещи, которые лежат за пределами человеческого воображения. Потрясла история, случившаяся в минувшие выходные на Гаити, в столице этой несчастной страны - Порт-о-Пренсе.

Страна несчастная, потому что в ней практически отсутствуют институты государственной власти, а те, что имеются, со своими задачами не справляются. Какой-то порядок пытается поддерживать ооновский контингент войск из Кении, но справляется он приблизительно никак: больше 80% столицы контролируют банды, то есть, по сути, они контролируют все.

По приказу пахана за пару дней в Порт-о-Пренсе его подчиненные убили около двухсот человек, подозреваемых в колдовстве

По сообщению местного Комитета за мир и развитие, у лидера одной из банд тяжело заболел сын. В этих не очень образованных, но очень суеверных краях в таких случаях подозревают насланную врагами порчу. Сколько врагов у этого бандита, сказать сложно, наверное, немало, но он решил, что может спасти сына и отомстить за его болезнь тем, кто способен навести порчу – местным колдунам. Гаити славится своими традициями вуду: магическими обрядами, завезенными когда-то на остров бывшими рабами из Африки.

По приказу пахана за пару дней в Порт-о-Пренсе его подчиненные убили около двухсот человек, подозреваемых в колдовстве, или просто пожилых людей, показавшихся бандитам колдунами. По данным представителя ООН по правам человека Волкера Тюрка, погибло по меньшей мере 184 человека. В основном это были люди старше шестидесяти, но и более молодые, пытавшиеся защитить стариков. Их не только убили, но и изувечили тела и сожгли прямо на улице.

Горькая ирония заключается в том, что люди, заподозренные в колдовстве и убитые за это, погибли в западном прибрежном районе столицы, который носит название Город Солнца. Так называлась знаменитая книга средневекового итальянского философа Томмазо Кампанеллы об идеально устроенном обществе. От рук бандитов в этом году на Гаити приняли смерть около пяти тысяч человек.

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