Папа-гангстер отомстил колдунам за сына

Страна несчастная, потому что в ней практически отсутствуют институты государственной власти, а те, что имеются, со своими задачами не справляются. Какой-то порядок пытается поддерживать ооновский контингент войск из Кении, но справляется он приблизительно никак: больше 80% столицы контролируют банды, то есть, по сути, они контролируют все.

Пока мы хватаемся за голову по поводу небывалых событий на нашем евразийском пространстве, далеко за океаном тоже случаются вещи, которые лежат за пределами человеческого воображения. Потрясла история, случившаяся в минувшие выходные на Гаити, в столице этой несчастной страны - Порт-о-Пренсе.

По сообщению местного Комитета за мир и развитие, у лидера одной из банд тяжело заболел сын. В этих не очень образованных, но очень суеверных краях в таких случаях подозревают насланную врагами порчу. Сколько врагов у этого бандита, сказать сложно, наверное, немало, но он решил, что может спасти сына и отомстить за его болезнь тем, кто способен навести порчу – местным колдунам. Гаити славится своими традициями вуду: магическими обрядами, завезенными когда-то на остров бывшими рабами из Африки.

По приказу пахана за пару дней в Порт-о-Пренсе его подчиненные убили около двухсот человек, подозреваемых в колдовстве, или просто пожилых людей, показавшихся бандитам колдунами. По данным представителя ООН по правам человека Волкера Тюрка, погибло по меньшей мере 184 человека. В основном это были люди старше шестидесяти, но и более молодые, пытавшиеся защитить стариков. Их не только убили, но и изувечили тела и сожгли прямо на улице.

Горькая ирония заключается в том, что люди, заподозренные в колдовстве и убитые за это, погибли в западном прибрежном районе столицы, который носит название Город Солнца. Так называлась знаменитая книга средневекового итальянского философа Томмазо Кампанеллы об идеально устроенном обществе. От рук бандитов в этом году на Гаити приняли смерть около пяти тысяч человек.