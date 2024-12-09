В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада

Хамада провел в тюрьме несколько лет после участия в демонстрациях в 2011 году. Его пытали, применяли электрошок, избивали и насиловали. Активист вышел на свободу и уехал в Нидерланды, где просил политического убежища. В 2020 году он был похищен сирийскими спецслужбами. С того времени о нем ничего не было известно.

Сегодня его тело нашли в этом «лагере смерти».

Отметим, что, войдя в Дамаск, повстанцы освободили заключенных тюрьмы Сейдная, которую правозащитники называли «людской скотобойней» из-за применения к заключенным пыток. Там были обнаружены скрытые подземные камеры, где могут содержаться тысячи заключенных. Охрана тюрьмы бежала, что усложнило доступ к камерам, запертым на электронный замок. Муниципалитет Дамаска в соцсетях призвал военных и бывших работников тюрем предоставить повстанцам коды доступа к замкам.