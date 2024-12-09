В Госдуме предложили дать Асаду гражданство России
Бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду необходимо предоставить гражданство Российской Федерации.
Об этом первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил интернет-изданию «Абзац».
Он отметил, что около 700 тысяч человек в год получают российские паспорта, и абсолютное большинство из них являются совершенно не выдающимися людьми. По словам депутата, если гражданином РФ смог стать экс-президент Украины Виктор Янукович, то гражданство следует дать и Асаду, который при всем теперешнем негативном отношении к нему достаточно много сделал для России.