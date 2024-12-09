USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

В Госдуме предложили дать Асаду гражданство России

00:48 893

Бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду необходимо предоставить гражданство Российской Федерации.

Об этом первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил интернет-изданию «Абзац».

Он отметил, что около 700 тысяч человек в год получают российские паспорта, и абсолютное большинство из них являются совершенно не выдающимися людьми. По словам депутата, если гражданином РФ смог стать экс-президент Украины Виктор Янукович, то гражданство следует дать и Асаду, который при всем теперешнем негативном отношении к нему достаточно много сделал для России.

Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 954
«Демилитаризация» Сирии Израилем
«Демилитаризация» Сирии Израилем обновлено 00:45
00:45 2950
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 1586
Антиправительственный митинг в Тбилиси: «жгут» Иванишвили, «украшают» елку
Антиправительственный митинг в Тбилиси: «жгут» Иванишвили, «украшают» елку видео; обновлено 00:24
00:24 3324
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 2031
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
9 декабря 2024, 16:59 5185
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
9 декабря 2024, 15:58 8078
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
9 декабря 2024, 14:32 3201
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
9 декабря 2024, 13:56 5511
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
9 декабря 2024, 13:19 5469
«Нострадамус» Арестович назвал дату прекращения огня в Украине
«Нострадамус» Арестович назвал дату прекращения огня в Украине
9 декабря 2024, 23:56 2561

ЭТО ВАЖНО

Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 954
«Демилитаризация» Сирии Израилем
«Демилитаризация» Сирии Израилем обновлено 00:45
00:45 2950
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 1586
Антиправительственный митинг в Тбилиси: «жгут» Иванишвили, «украшают» елку
Антиправительственный митинг в Тбилиси: «жгут» Иванишвили, «украшают» елку видео; обновлено 00:24
00:24 3324
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 2031
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
9 декабря 2024, 16:59 5185
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
9 декабря 2024, 15:58 8078
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
9 декабря 2024, 14:32 3201
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
9 декабря 2024, 13:56 5511
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
9 декабря 2024, 13:19 5469
«Нострадамус» Арестович назвал дату прекращения огня в Украине
«Нострадамус» Арестович назвал дату прекращения огня в Украине
9 декабря 2024, 23:56 2561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться