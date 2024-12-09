Выпускника престижного вуза подозревают в убийстве главы крупнейшей страховой компании

Мужчину по имени Луиджи Манджоне задержали в ресторане McDonald’s в Алтуне, штат Пенсильвания, при себе у него был «пистолет-призрак», предположительно напечатанный на 3D-принтере, передает CNN со ссылкой на начальника детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни.

Манджоне сидел в McDonald’s и читал, когда сотрудник фастфуда опознал его по фотографиям, которые распространила полиция.

По данным полиции, задержанный родился и вырос в Балтиморе, штат Мэриленд, где учился в частной школе для мальчиков Gilman School, которую, по словам руководства школы, он окончил лучшим в классе в 2016 году. После этого он поступил в престижный Пенсильванский университет, который входит в элитную Лигу плюща, его последнее известное место проживания — Гонолулу, Гавайи, пишет BBC.

При задержании у него также нашли несколько удостоверений личности — одно с настоящим именем, другое поддельное. В том числе при себе у него были американский паспорт и поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, которое использовалось для регистрации в хостеле в Нью-Йорке, где подозреваемого заметили перед стрельбой.

Полиция также утверждает, что при себе у него был рукописный «трехстраничный манифест», который проливает свет на его «мотивы и мышление» и свидетельствует, что он, «похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке».

50-летний Брайан Томпсон, исполнительный директор крупнейшей американской частной компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare, был застрелен в прошлую среду в центре Нью-Йорка. По данным полиции, подозреваемый в маске поджидал Томпсона возле отеля Hilton, где проходила конференция, на которой должен был выступать бизнесмен. Когда Томпсон подошел к отелю, раздались выстрелы. Глава страховой компании был ранен в спину и ногу, спасти его не удалось.