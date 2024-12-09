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Двум областям Украины угрожает опасность

русские ведут подготовку к боям
01:17 956

Российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области Украины и пробиваются на границу Днепропетровской области. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, которые приводит издание «Страна», армия РФ уже несколько недель готовится к ведению штурмовых действий.

«Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времьевском направлении. Ежедневно там происходят 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины», – сказал Волошин.

По данным украинской разведки, подобная подготовка ведется и на Ореховском направлении. Там российская армия будет пытаться вернуть под свой контроль то, что потеряла во время украинского контрнаступления в 2023 году – Работино, – и выйти в Орехово, чтобы перерезать логистические пути украинской группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

«…На Ореховском направлении уже идет перебрасывание личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает достаточно значительное количество таких штурмовых групп пехоты – до ста», – добавил Волошин.

Несколько дней назад украинские военные указывали на признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении, проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

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