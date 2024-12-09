В Израиле звучат призывы оккупировать сектор Газа

По его мнению, еврейское государство должно установить там гражданскую администрацию, полностью отстранив от власти в анклаве движение ХАМАС.

«Пришло время оккупировать эту территорию, хватит бояться этого слова. Нужно отобрать гражданский контроль над Газой у ХАМАС, тем самым отрезав его от источника кислорода, который все еще подпитывает его», - заявил Смотрич.

Министр упомянул события в Сирии, которые, по его словам, стали примером того, как действующие руководители «разбегаются, понимая, что потеряли власть и контроль над гражданами». «Это можно сделать и в Газе. Это близко к нам, мы уже достигли там больших успехов и должны сделать еще один шаг вперед и добиться реального и ясного результата – победы», - считает министр.

Ранее Смотрич высказывался за аннексию Западного берега реки Иордан, заявлял, что дал указание своим ведомствам готовиться к этому шагу в 2025 году.