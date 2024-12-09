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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

В Израиле звучат призывы оккупировать сектор Газа

01:35 375

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выступил за полную оккупацию сектора Газа израильскими силами.

По его мнению, еврейское государство должно установить там гражданскую администрацию, полностью отстранив от власти в анклаве движение ХАМАС.

«Пришло время оккупировать эту территорию, хватит бояться этого слова. Нужно отобрать гражданский контроль над Газой у ХАМАС, тем самым отрезав его от источника кислорода, который все еще подпитывает его», - заявил Смотрич.

Министр упомянул события в Сирии, которые, по его словам, стали примером того, как действующие руководители «разбегаются, понимая, что потеряли власть и контроль над гражданами». «Это можно сделать и в Газе. Это близко к нам, мы уже достигли там больших успехов и должны сделать еще один шаг вперед и добиться реального и ясного результата – победы», - считает министр.

Ранее Смотрич высказывался за аннексию Западного берега реки Иордан, заявлял, что дал указание своим ведомствам готовиться к этому шагу в 2025 году.

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