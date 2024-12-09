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Россия построила и передала Индии ракетный фрегат

01:46 307

Россия передала Индии ракетный фрегат проекта 11356. Он получил название Tushil и вошел в состав ВМС Индии, передает РБК.

Передача корабля произошла на заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде. Это первый из фрегатов данного проекта, который будет передан Индии. В феврале 2025 года ожидается ввод в строй еще одного корабля — Tamala. Всего Россия построила или передала Индии уже семь различных кораблей.

Фрегат 11356Р «Буревестник» — серия российских кораблей с управляемым ракетным вооружением. Корабль в модификации для Индии вооружен пусковыми установками 3С-14Э для ракет Club-N (экспортная версия ракет «Калибр»), торпедами, зенитными ракетами, реактивным бомбометом. На борту базируется вертолет. Автономность корабля — 30 суток, способен развивать скорость до 30 узлов. Численность экипажа в ВМС Индии — 193 человека.

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