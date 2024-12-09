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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Шольц и Макрон готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

02:08 127

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив возможность сотрудничества с новыми властями Сирии. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Оба лидера подчеркнули важность соблюдения прав человека и защиты этноконфессиональных меньшинств.

В ходе разговора стороны акцентировали внимание на необходимости сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон договорились о совместных усилиях для усиления роли Европейского союза во внутрисирийских процессах, включая поддержку инклюзивного политического процесса. Следующие шаги будут согласованы с партнерами на Ближнем Востоке.

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