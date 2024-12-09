Родители жены Асада покинули Британию. Возможно, они в Москве

Тесть и теща свергнутого президента Сирии Башара Асада - Фаваз и Сахар Ахрас покинули Великобританию и, вероятно, уехали в Россию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Родители жены Асада Асмы живут в собственном доме в Норт-Актоне, на западе Лондона. Владелец местного сирийского супермаркета рассказал Daily Mail, что разговаривал с Ахрасом около десяти дней назад и тот сообщил, что уезжает за границу на некоторое время, а его жена уже уехала из страны.

«Он не сказал, куда именно, но в Актоне большая сирийская община и говорят, что он и его жена уехали в Москву, чтобы поддержать свою дочь и зятя. Это неудивительно, потому что они очень близки», – сказал собеседник издания. Соседка Ахрасов, которая знает их уже больше 30 лет, также заявила, что они улетели в Россию. По словам женщины, их дом пустовал в течение прошлой недели.