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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Родители жены Асада покинули Британию. Возможно, они в Москве

02:21 755

Тесть и теща свергнутого президента Сирии Башара Асада - Фаваз и Сахар Ахрас покинули Великобританию и, вероятно, уехали в Россию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Родители жены Асада Асмы живут в собственном доме в Норт-Актоне, на западе Лондона. Владелец местного сирийского супермаркета рассказал Daily Mail, что разговаривал с Ахрасом около десяти дней назад и тот сообщил, что уезжает за границу на некоторое время, а его жена уже уехала из страны.

Родители Асмы Асад

«Он не сказал, куда именно, но в Актоне большая сирийская община и говорят, что он и его жена уехали в Москву, чтобы поддержать свою дочь и зятя. Это неудивительно, потому что они очень близки», – сказал собеседник издания.

Соседка Ахрасов, которая знает их уже больше 30 лет, также заявила, что они улетели в Россию. По словам женщины, их дом пустовал в течение прошлой недели.

Дом родителей Асмы Асад в Норт-Эктоне, на западе Лондона

Асма Ахрас родилась в Лондоне в 1975 году. Ее родители переехали из Сирии в Великобританию в середине пятидесятых: ее отец, занимавшийся кардиологией, хотел получить лучшее образование и медицинскую подготовку. Сама Асма также получила престижное образование и работала в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С будущим мужем познакомилась в конце девяностых – начале нулевых во время семейной поездки в Дамаск. В 2000 году они поженились. Асма ушла с работы в банке и осталась в Сирии.

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