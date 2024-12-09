Позорный побег армии Асада

Свыше 4 тысяч солдат сирийской армии покинули Сирию и прибыли в Ирак с того момента, как вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя иракского ополчения.

По словам представителя сил племен провинции Анбар, перешедшие на иракскую сторону границы солдаты сдали оружие, экипировку и транспортные средства. Военнослужащих поместили в пункт временного содержания. Источник не уточнил, где именно находится этот объект.

Другой собеседник агентства из иракских служб безопасности рассказал, что губернатор сирийской провинции Эль-Хасака вместе с группой солдат прибыл ночью в воскресенье на КПП в районе города Эль-Каим. В итоге всех прибывших пропустили на иракскую территорию.В минувшие выходные иракское агентство INA со ссылкой на источники передавало, что Ирак в субботу принял более тысячи солдат сирийской армии.