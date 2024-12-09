Орбан снова отправился в поместье Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался приглашением избранного президента США Дональда Трампа и провел с ним очередную встречу в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и бизнесмен Илон Маск, который в новой администрации Белого дома может стать одним из руководителей департамента эффективности госуправления.

Соответствующую публикацию в Facebook Виктор Орбан сопроводил фотографией с республиканцем и надписью: «Америка. Будущее наступило».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, который также присутствовал на встрече, заявил, что разговор был продолжительным.

Ранее Орбан и Трамп встречались в Мар-а-Лаго в середине июля, на следующий день после прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО.