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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Орбан снова отправился в поместье Трампа

02:55 367

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался приглашением избранного президента США Дональда Трампа и провел с ним очередную встречу в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и бизнесмен Илон Маск, который в новой администрации Белого дома может стать одним из руководителей департамента эффективности госуправления.

Соответствующую публикацию в Facebook Виктор Орбан сопроводил фотографией с республиканцем и надписью: «Америка. Будущее наступило».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, который также присутствовал на встрече, заявил, что разговор был продолжительным.

Ранее Орбан и Трамп встречались в Мар-а-Лаго в середине июля, на следующий день после прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО.

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