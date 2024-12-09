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Американцы уже общаются с новыми властями Сирии

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Американская администрация контактирует с представителями оппозиционных группировок в Сирии, в том числе через посредников.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Представителя Госдепа спросили, общаются ли власти США с представителями сирийской оппозиции.

«У нас есть возможность, если это отвечает нашим интересам с точки зрения закона, общаться с включенными в список террористическими организациями. Есть действия, которые нельзя совершать по закону, но разговоры с людьми не входят в их число, когда речь идет о взаимодействии с группами на местах в Сирии. Поэтому у нас есть несколько способов общения, иногда напрямую с различными группами, иногда через посредников, как в Сирии, так и за ее пределами», - сказал Миллер.

«В последние несколько дней мы ведем такие консультации. Госсекретарь сам участвовал в беседах со странами, имеющими влияние в Сирии, и будет продолжать это делать. Но я не собираюсь вдаваться в подробности этих бесед. Скажу лишь, что есть несколько ключевых моментов, которые мы подчеркиваем во всех этих беседах. Один из них в том, что мы хотим избежать эскалации в дальнейшем…», - добавил Миллер.

Он рассказал, что спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс находится в Бейруте в рамках «интенсивных усилий» правительства США по поиску американского журналиста Остина Тайса, который предположительно находится в Сирии, и возвращению его на родину.

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