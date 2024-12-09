Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии

Еще в октябре Эрдоган заявил, что в ближайшее время «последуют хорошие новости», связанные с обеспечением безопасности южных границ Турции. Что было истолковано политическими аналитиками, как намек на возможное продолжение начатых в 2019 году операций Анкары против террористической организации РПК/ОНС на севере Сирии. Однако 27 ноября мир был буквально огорошен внезапным наступлением сирийской оппозиции, долгое время базировавшейся в Идлибе. После чего официальные лица в Анкаре заявили о значительном ослаблении режима Башара Асада и неизбежности революции. Однако падение сирийского режима всего за десять дней стало полной неожиданностью даже для Турции.

Напомним, что в конце ноября турецкие власти дали «зеленый свет» ограниченной операции вооружённых сил сирийской оппозиции против ослабленной армии Башара Асада и его иранских союзников. Главной причиной операции стали регулярные атаки сил Асада на Идлиб — последний оплот оппозиции, где проживают около пяти миллионов беженцев. Здесь уместно уточнить, что в рамках Астанинского процесса, инициированного в 2017 году Россией, Ираном и Турцией, для размещения сил противников режима Асада и беженцев было определено четыре зоны. Но в результате систематических атак российских, иранских и сирийских войск, продолжавшихся с 2017 по 2019 годы, три из четырех зон были полностью утрачены, остался только Идлиб, да и то частично. Следует понимать, что для Анкары потеря Идлиба означала бы приток еще пяти миллионов беженцев, с чем Турция вряд ли могла бы справиться. Именно поэтому была начата ограниченная операция турецких войск, преследовавшая вполне конкретные цели - сохранить под своим контролем Идлиб и захватить небольшую, но стратегически важную территорию Тел-Рифата, находившуюся под контролем боевиков РПК/ОНС. Параллельно Анкара еще с июня пыталась привлечь Башара Асада к переговорам о будущем Сирии. Но Башар Асад, который вернул свою страну в Лигу арабских государств и вел диалог с США, Израилем и Евросоюзом, явно недооценил последствия происходившего. А потому, несмотря на потерю Алеппо, не только уклонился от переговоров с турками, но и попытался передать часть территорий вокруг Алеппо и на востоке Сирии террористической организации РПК/ОНС, чтобы вовлечь таким образом в конфликт дислоцированные в Сирии боевые части и ВВС США.

Между тем, за несколько часов до захвата Дамаска силами оппозиции, стало известно, что министры иностранных дел России и Ирана обратились к главе турецкого МИД с просьбой выступить посредником в переговорах между режимом Асада и сирийской оппозицией. По данным дипломатических источников, Хакан Фидан ответил, что этот этап уже миновал. Ибо накануне в ходе пятничной молитвы в Анкаре президент Эрдоган, фактически, предрек, что оппозиция возьмет Дамаск в считанные дни. В настоящий момент основной темой обсуждения остаются роль Турции в будущем Сирии, а также готовность ХТШ действовать в соответствии с линией Анкары. В интервью Халид Ходжа, бывший глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, отметил ключевую роль Турции, сыгранную с самого начала операции. «Существует высокая вероятность, что Анкара согласовала свои действия с Россией. - отметил Ходжа. - Хотя аль-Джулани и выглядит лидером, возглавившим эту операцию, ясно, что за кулисами есть иной организатор». Тем не менее, наблюдатели отмечают сдержанность политических кругов Анкары в отношении «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее лидера, Абу Мухаммада аль-Джулани. Связано это, прежде всего, с рядом шагов, совершенных аль-Джулани в прошлом.