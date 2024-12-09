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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Россия – не СССР, Асад – не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»

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Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
04:20 701

В дни крушения режима Башара Асада вспоминается советский опыт сирийского урегулирования кризиса в середине 80-х годов ХХ века. Тогда, на фоне надвигавшегося распада СССР, все происходившее в этой арабской стране представлялось чем-то малозаметным и не заслуживавшем внимания. Но за сорок лет многое изменилось. И теперь уже Сирия занимает куда более важное значение в мировой и региональной повестке, а Россия, отсрочившая падение режима Башара Асада почти на десять лет, бессильна изменить динамику исторического краха очередного персоналистского режима.

Надо сказать, что СССР сыграл важнейшую роль в спасении режима от хаоса и крушения отца бежавшего президента Сирии, Хафеза Асада. Впрочем, это был финал советского влияния, которое вскоре исчезло. В Сирии же в самом начале все было на подъёме, энтузиазме и притягательных идеях социального прогресса. «Единство, свобода, социализм» - под этим лозунгом партии БААС в 1950-1960 годах в арабском мире осуществилась не одна национальная и антиколониальная революция. БААС, объединившая как энтузиастов социалистического толка, так и карьерных политиков, использующих популярную в мире волну, имела колоссальное влияние во многих арабских странах.

Башар не исправил ошибки отца, наделал множество своих

В 1963 году в результате военного переворота баасисты смогли захватить власть в Ираке, однако через несколько месяцев их режим был свергнут. Но в том же году баасисты, осуществив революцию в Сирии, положившую начало длительному правлению этой партии, которое со временем трансформировалось в реальную диктатуру семейного клана Асад.

Похожим образом идеи исламского возрождения, правда, уже без социалистического окраса и контекста, продвигаются по арабскому миру и в настоящее время. И, как и в середине XX века, державы "первого мира" в борьбе за региональное влияние делают ставки на те или иные силы, используя те же методы, что и сорок лет назад - войны, репрессии, военные перевороты…

Что, впрочем, является нормой для всех вариантов отношений между большими метрополиями и колониальными государствами, в которых основной «инструментарий» мировых держав варьируется в зависимости от обстоятельства: от экономических «пряников» до военного «кнута».

В этом плане у молодого Асада, занявшего после смерти Хафеза Асада в 2000 году кресло президента Сирии, была возможность исправить ошибки своего отца и не наделать собственные. К сожалению, бывший врач-офтальмолог так и не овладел искусством балансирования по этому тонкому льду взаимоотношений со сверхдержавами, подвластным только прирожденным политическим лидерам.

Асады с баасизмом превратились в обломок истории

В результате история повторилась в схожей динамике, правда, с другими сюжетными составляющими и действующими лицами.

Важно подчеркнуть, что правление Башара Асада в Сирии оставалось последним в арабском мире формально социалистическим режимом. Который, по существу, полностью деградировал вскоре после распада СССР и смерти Хафеза Асада. Хотя формально баасистские лозунги арабского социализма до последнего дня оставались "рабочими" элементами пропаганды асадовской системы власти.

Остается лишь констатировать, что с бегством Башара Асада арабский социализм, как, впрочем, и феномен антиколониального движения XX века, завершились и пришло время неосултанатов и неохалифатов. В этом смысле бескровное взятие неоисламистами Дамаска, первой столицы арабского халифата, выглядит более чем символично. Хотя взаимодействие мировых держав (метрополий) с архаикой на местах, как с нижним контуром управления, остается неизбежным.

После бегства Асада здесь, на периферии ойкумены, власть, как считают в западных столицах, ныне в руках полевого командира, выполняющего на слабо контролируемых "цивилизацией" объектах (территориях, государствах) функции внешнего регулятора, отвечающего за порядок на нижних этажах мировой социальной лестницы с характерными неквалифицированными работами, большими рисками, жертвами и, конечно, традиционным укладом. Остаётся лишь раскассировать этих командиров/регуляторов на «своих», «условно контролируемых» и «чужих». После чего становится очевидным, что в Центральной Евразии лидером этой военно-полевой периферии является афганский «Талибан», и командовать на западе Ближнего Востока будет условно цивилизованный «Хайят Тахрир аш-Шам» (Организация освобождения Леванта).

Наступают "неохалифы", которые возвращают вместе с собой мрачное средневековье

В то ж время, регулярную и, главное, длительную государственную власть на границах ойкумены может осуществлять только очень сильное, авторитарное государство вождистского типа. Следует понимать, что в этих реалиях никакие альянсы, кланы, хамулы или племена не смогут заменить как по времени, так и в пространстве фигуру, гарантирующую "длинную" партийную или даже личную власть отдельно взятого чиновника на уровне среднего звена.

Смена исторических этапов сохраняется здесь, как и во времена античности. Перефразируя на современный лад, это выглядит, как последовательность «революция – упадок - коалиция лидеров - вождь – революция».

И так по кругу.

Вопрос лишь во времени, отпущенном на эти этапы. И в череде прочих вождистский период здесь – порой не самый долгий.

Жаль лишь, что «воронки» исторических переходов у этих этапов, как правило, одного типа. В результате граждане и соплеменники, привыкшие к старому режиму, либо в панике начинают цепляться за стойки шасси взлетающих самолетов, либо прыгать с пирса в попытке догнать уплывающий пароход…

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