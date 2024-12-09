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Израильские танки движутся к Дамаску

10:12 3389

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказались около столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации репортеров, бронемашины замечены всего в 20 километрах от города. Уточняется, что израильские военные заняли девять деревень южнее Дамаска.

Накануне ЦАХАЛ установила контроль над районами в буферной зоне на границе с Сирией. Руководство Израиля дало указание военным «немедленно создать в Арабской республике зону безопасности, свободную от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры».

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента Башара Асада. Глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил против прихода к власти в Сирии экстремистов и представителей оппозиции.

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