Турция впервые за 11 лет открывает пункт пропуска на границе с Сирией

Турция открывает пункт пропуска «Яйладагы» на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасное и добровольное возвращение миллионов сирийских мигрантов, которых она принимает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Пропускной пункт был закрыт с 2013 года из-за боевых действий вблизи границы.

«Мы открываем пограничный пункт «Яйладагы» для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение. Мы также будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов», - сказал Эрдоган.