Президента Южной Кореи могут объявить заговорщиком

Полиция Южной Кореи вызвала на допрос десять членов Кабинета министров, включая премьер-министра Хан Док Су, в связи с введением военного положения 3 декабря.

Газета «Хангук ильбо» сообщает, что вызванные чиновники, включая премьер-министра, подозреваются в участии в заседании Кабинета министров в узком составе до и после объявления военного положения.

Среди участников совещания также упоминаются президент страны, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Кроме того, полиция вызвала на допрос главу Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна. Правоохранительные органы подчеркнули, что в случае неявки будут задействованы меры принудительного характера, предусмотренные законом.

Также СМИ пишут, что полиция Южной Кореи может начать считать президента лидером заговорщиков по делу о мятеже.