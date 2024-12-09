USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Президента Южной Кореи могут объявить заговорщиком

10:27 598

Полиция Южной Кореи вызвала на допрос десять членов Кабинета министров, включая премьер-министра Хан Док Су, в связи с введением военного положения 3 декабря.

Газета «Хангук ильбо» сообщает, что вызванные чиновники, включая премьер-министра, подозреваются в участии в заседании Кабинета министров в узком составе до и после объявления военного положения.

Среди участников совещания также упоминаются президент страны, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Кроме того, полиция вызвала на допрос главу Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна. Правоохранительные органы подчеркнули, что в случае неявки будут задействованы меры принудительного характера, предусмотренные законом.

Также СМИ пишут, что полиция Южной Кореи может начать считать президента лидером заговорщиков по делу о мятеже.

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2243
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2340
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6704
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5767
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2154
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7225
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7512
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19178
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5425
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6070
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6663

ЭТО ВАЖНО

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2243
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2340
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6704
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5767
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2154
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7225
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7512
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19178
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5425
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6070
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться