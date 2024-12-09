Замглавы МИД Азербайджана: «С Арменией можно договориться»

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что, «несмотря на агрессию против Азербайджана, с Арменией можно договориться». Об этом Мамедов сказал на международной конференции на тему «Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Мамедов выразил надежду, что Азербайджан «в скором времени сумеет добиться мира и прогресса на Кавказе».