Россия близка к достижению целей специальной военной операции (СВО). О скором выполнении задач СВО заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

В то же время, как заявил Нарышкин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха».

«Ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — объявил глава СВР.