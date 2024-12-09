Пентагон заявил, что северокорейские солдаты еще не воюют с Украиной
11:05 866
Северокорейские военные остаются на территории Курской области России в готовности вступить в бой в любой момент, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
Она подчеркнула, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.
«Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию», - добавила Сингх.
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