Нарышкин о новых провалах США в СССР
11:13 2448
Азербайджан и Армения «не очень-то прислушиваются» к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин добавил, что США «теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы».
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