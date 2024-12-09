Достал Асад из широких штанин паспорт СССР

«Россия по-человечески относится ко всем своим союзникам, пусть и поверженным, и это, кстати, кардинальное отличие от США, которые бывших друзей очень быстро отправляют в утиль. Поэтому, если уж Янукович сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду, который при всем сейчас негативном отношении к нему все-таки достаточно много сделал для России», — цитирует Журавлева издание «Абзац».

По данным Financial Times, родственники и близкие Асада в 2019 году приобрели не менее 19 апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью $40 млн. Брат бывшего главы государства Хафиз Махлуф является владельцем 13 апартаментов, жена двоюродного брата Асада Рами Махлуфа имеет в собственности две квартиры.

Еще четыре жилища приобрели двоюродные братья экс-президента. Сделки совершались при помощи офшорных компаний, на которые и была официально записана недвижимость. 18 апартаментов расположены в комплексе «Город Столиц», еще одна — в башне «Федерация». Площадь самой маленькой квартиры — 102 кв. м, самой большой — 1243 кв. м.