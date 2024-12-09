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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

В Грузии планируют ввести комендантский час

11:34 1133

Правительство Грузии рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения и введения комендантского часа на территории страны. Об этом сообщил оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Согласно информации телеканала, правящая партия «Грузинская мечта» планирует 29 декабря назначить Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии. После этого партия намерена ввести комендантский час в рамках чрезвычайного положения.

Вчера грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что МВД Грузии «понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия», что помогло «пресечь попытку майдана в стране».

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