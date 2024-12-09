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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада

11:46 2256

Новые власти Сирии привлекут к ответственности «преступников, убийц, офицеров разведки и армии, причастных к пыткам сирийского народа», заявил фактический лидер страны Абу Мухаммад аль-Джулани.

«Мы потребуем выдать военных преступников из стран, в которые они бежали, и они понесут заслуженное наказание.

Мы объявили амнистию для тех, кто служил по призыву, но кровь шахидов и права пленных - это реликвия, которую мы никогда не позволим растратить или забыть», - сказал аль-Джулани.

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