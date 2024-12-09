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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Турецкие компании готовятся разбогатеть на Сирии

12:00 1048

Акции турецких строительных компаний резко подскочили на ожиданиях, что они получат контракты от новых властей на восстановление Сирии.

Например, котировки Cimsa Cemento (цементные заводы) выросли на 9%, Iskenderun Demir (арматура) - на 10%. Крупнейший застройщик страны - Enka Insaat - увеличил капитализацию почти на 5%.

Фронт работ в Сирии потенциально очень велик: Всемирный банк в 2022 году оценивал ущерб от десятилетия гражданской войны в $11,4 млрд.

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