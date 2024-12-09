Зеленский отказался отправлять молодежь на фронт

«Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», — написал Зеленский в соцсети Х. По его словам, необходимо сосредоточиться на подготовке и обеспечении военной техникой уже имеющихся бригад, а не компенсировать ее нехватку молодостью солдат.

«Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их», — заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. При этом он добавил, что конечное решение о составе ВСУ остается за Киевом.

На данный момент в ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. До конца года украинские власти планируют мобилизовать 160 тыс. человек, говорил в конце октября секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко. По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, Киеву нужно мобилизовать 500 тыс. человек, но даже с поставленной целью в 160 тыс. есть проблемы — темпы призыва людей на фронт падают.