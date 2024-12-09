Нетаньяху в суде ответит за подарки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где даст показания по трем коррупционным делам, сообщает радиостанция Kan.

На политика, как отмечает СМИ, заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тыс.).

Израильский премьер также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Кроме того, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Расследование в отношении Нетаньяху началось в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Судебный процесс над премьером стартовал 24 мая 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.