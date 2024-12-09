USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Нетаньяху в суде ответит за подарки

12:22 424

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где даст показания по трем коррупционным делам, сообщает радиостанция Kan.

На политика, как отмечает СМИ, заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тыс.).

Израильский премьер также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Кроме того, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Расследование в отношении Нетаньяху началось в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Судебный процесс над премьером стартовал 24 мая 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2268
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2366
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6711
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5768
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2164
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7230
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7517
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19182
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5427
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6076
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6668

ЭТО ВАЖНО

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2268
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2366
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6711
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5768
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2164
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7230
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7517
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19182
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5427
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6076
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться