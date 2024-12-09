USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Курды признали захват Манбиджа повстанцами

12:27 696

Возглавляемые курдами так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС) оставили город Манбидж на севере Сирии, он перешел под контроль Сирийской национальной армии (СНА), передает 10 декабря телеканал Rudaw со ссылкой на источник.

О захвате Манбиджа СНА сообщали накануне турецкие СМИ.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифата севернее Алеппо отряды террористических Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2271
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2367
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6711
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5768
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2166
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7233
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7517
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19182
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5428
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6076
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6668

ЭТО ВАЖНО

Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 2271
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
Достал Асад из широких штанин паспорт СССР
11:29 2367
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов»
Россия не СССР, Асад не социалист. Возвращение «неосултанов» и «неохалифов» главная тема
04:20 6711
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине прямой эфир; все еще актуально
9 декабря 2024, 20:00 5768
В России заявили, что «цели СВО близки»
В России заявили, что «цели СВО близки»
10:52 2166
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция
03:44 7233
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 7517
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия все еще актуально
9 декабря 2024, 22:45 19182
Двум областям Украины угрожает опасность
Двум областям Украины угрожает опасность русские ведут подготовку к боям
01:17 5428
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
В сирийском «лагере смерти» нашли тело активиста Хамада
00:37 6076
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына
Папа-гангстер отомстил колдунам за сына записки из Страны солнца
00:13 6668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться