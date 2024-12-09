Курды признали захват Манбиджа повстанцами

Возглавляемые курдами так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС) оставили город Манбидж на севере Сирии, он перешел под контроль Сирийской национальной армии (СНА), передает 10 декабря телеканал Rudaw со ссылкой на источник.

О захвате Манбиджа СНА сообщали накануне турецкие СМИ.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифата севернее Алеппо отряды террористических Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG).