Президенту Бразилии вскрыли череп

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. Об этом говорится в сообщении больницы Сирио-Либанес.

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», - сказано в сообщении.

Он поступил в больницу в понедельник вечером на обследование из-за головной боли. Исследование МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября. После этого он был переведен из столичного отделения больницы в Сан-Паулу, «где ему сделали трепанацию черепа для дренирования гематомы».