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Атака на военный аэродром в России

12:44 495

Силы ПВО пресекли атаку беспилотников на военный аэродром в Саратовской области РФ. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, разрушений и пострадавших «предварительно нет». Других подробностей он не привел.

Минобороны России не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

В городе Энгельсе Саратовской области РФ расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс 2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами.

Последний раз о сбитых над Саратовской областью дронах Минобороны сообщало 8 ноября. Тогда силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

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