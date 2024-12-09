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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Эрдоган имел разговор с генсеком НАТО

12:54 129

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.

Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и стабильности в Сирии.

По его словам, сирийский народ сам должен определить будущее своей страны.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для построения «единой и свободной от террористов Сирии».

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