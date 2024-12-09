Эрдоган имел разговор с генсеком НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.
Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и стабильности в Сирии.
По его словам, сирийский народ сам должен определить будущее своей страны.
Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для построения «единой и свободной от террористов Сирии».
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