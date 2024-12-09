USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Банк ABB организовал первый Data & AI Summit в Азербайджане

12:57 584

Накануне в Азербайджане состоялся первый Data & AI Summit, организованный Банком ABB. Более 250 участников из Азербайджана и других стран присоединились к событию.

Среди спикеров и участников панельных дискуссий были представители Банка ABB, а также руководители таких организаций, как Агентство цифрового развития и инноваций, британская компания Centrica, журнал Harvard Business Review (Турция), компания EY Турция, компания Azercell, Турецкий IshBank, компания McKinsey, международная платежная система Mastercard и другие.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы собрать представителей data-сообщества для обмена опытом, обсуждения новых трендов и установления взаимных партнерств.

На саммите были представлены презентации на темы будущего data-аналитики и искусственного интеллекта, создания новых цифровых впечатлений для клиентов с помощью технологий и другие. Кроме того, состоялись панельные дискуссии на тему формирования культуры принятия решений, основанных на data, в эпоху искусственного интеллекта, а также были продемонстрированы интересные кейсы эффективного использования данных в разных отраслях, включая банковский сектор.

На саммите также была подробно представлена информация о практическом опыте применения data-технологий в Банке ABB и обсуждался проект ABB AI Factory.

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Создание цифрового опыта для клиентов на основе данных — одна из главных стратегических целей Банка ABB. Количество наших моделей искусственного интеллекта, созданных за последние 2 года в Банке ABB, достигло 125. В нашем Банке уже успешно реализованы 32 сценария применения искусственного интеллекта в различных сферах, искусственный интеллект увеличивает скорость и точность принятия решений. Мы также можем измерить пользу, которую приносят нам наши модели: за последние 2 года модели искусственного интеллекта принесли Банку ABB прямой положительный финансовый эффект в размере 20,4 миллиона манатов».

По его словам, за последние 2 года решения искусственного интеллекта увеличили число активных розничных клиентов банка на 63%, а показатель удовлетворенности клиентов (NPS) вырос с 48 до 76,8.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 1206
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 4321
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8113
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
15:13 1003
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
14:18 2403
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику заявили в украинской разведке
14:14 2655
Нарышкин о новых провалах США в СССР
Нарышкин о новых провалах США в СССР
11:13 4294
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 8392
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
13:22 2380
Турция о вторжении Израиля в Сирию
Турция о вторжении Израиля в Сирию обновлено 14:56
14:56 6846
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 4422

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 1206
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 4321
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8113
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
15:13 1003
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
14:18 2403
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику заявили в украинской разведке
14:14 2655
Нарышкин о новых провалах США в СССР
Нарышкин о новых провалах США в СССР
11:13 4294
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 8392
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
13:22 2380
Турция о вторжении Израиля в Сирию
Турция о вторжении Израиля в Сирию обновлено 14:56
14:56 6846
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 4422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться