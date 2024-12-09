Банк ABB организовал первый Data & AI Summit в Азербайджане

Накануне в Азербайджане состоялся первый Data & AI Summit, организованный Банком ABB. Более 250 участников из Азербайджана и других стран присоединились к событию. Среди спикеров и участников панельных дискуссий были представители Банка ABB, а также руководители таких организаций, как Агентство цифрового развития и инноваций, британская компания Centrica, журнал Harvard Business Review (Турция), компания EY Турция, компания Azercell, Турецкий IshBank, компания McKinsey, международная платежная система Mastercard и другие.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы собрать представителей data-сообщества для обмена опытом, обсуждения новых трендов и установления взаимных партнерств. На саммите были представлены презентации на темы будущего data-аналитики и искусственного интеллекта, создания новых цифровых впечатлений для клиентов с помощью технологий и другие. Кроме того, состоялись панельные дискуссии на тему формирования культуры принятия решений, основанных на data, в эпоху искусственного интеллекта, а также были продемонстрированы интересные кейсы эффективного использования данных в разных отраслях, включая банковский сектор. На саммите также была подробно представлена информация о практическом опыте применения data-технологий в Банке ABB и обсуждался проект ABB AI Factory. Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Создание цифрового опыта для клиентов на основе данных — одна из главных стратегических целей Банка ABB. Количество наших моделей искусственного интеллекта, созданных за последние 2 года в Банке ABB, достигло 125. В нашем Банке уже успешно реализованы 32 сценария применения искусственного интеллекта в различных сферах, искусственный интеллект увеличивает скорость и точность принятия решений. Мы также можем измерить пользу, которую приносят нам наши модели: за последние 2 года модели искусственного интеллекта принесли Банку ABB прямой положительный финансовый эффект в размере 20,4 миллиона манатов».