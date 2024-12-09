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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада

13:22 2380

Решение оставить пост президента Сирии принял лично Башар Асад, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РБК.

Пескову задали вопрос о роли России в уходе с поста президента и отъезде в Москву Асада. «Уход от процесса исполняющего обязанности главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное — без комментариев», — ответил Песков.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы Сирии объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Сам президент покинул страну и получил убежище в России.

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