Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска

По всей Сирии продолжаются громкие разоблачения чудовищных преступлений, совершенных полувековым кровавым режимом династии Асадов, миллионы сирийцев ликуют, празднуя избавление от тирании, покинувшие страну миллионы людей возвращаются в свой кров. Да, именно в кров, ибо домов нет. Страна стерта. А тем временем Израиль расширяет специальную войсковую операцию, начатую после свержения диктатора. Как сообщалось ранее, после побега Асада ЦАХАЛ продвинулся с оккупированных Голанских высот вглубь сирийской территории, взяв под контроль демилитаризованную зону. Одновременно израильская авиация начала интенсивно атаковать военные объекты, покинутые сирийскими военными. Операция, получившая название «Новый Восток», продолжилась и минувшей ночью. В ходе рейдов израильская авиация нанесла удары по более чем 150 военным объектам по всей территории Сирии.

Среди целей указываются крупнейшие авиабазы, в которых уничтожены десятки истребителей и вертолетов. В результате обстрела в пригороде Дамаска вспыхнул большой пожар, уничтоживший научно-исследовательский центр и управление радиоэлектронной борьбы. Ударам подвергся и морской порт в Латакии, где были уничтожены военные корабли, стоящие на рейде. Также израильская армия нанесла авиаудар по объекту противовоздушной обороны сирийской армии недалеко от порта Латакия на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает агентство Reuters. Подробности не приводятся. Удар по Латакии стал частью серии операций Израиля, направленных на устранение угроз, исходящих от сирийской и иранской военной инфраструктуры. На северо-востоке Сирии, в городе Камышлы, расположенном недалеко от границы с Турцией, израильская авиация разрушила и российскую авиабазу. Целью атаки стали военные объекты и инфраструктура аэродрома, находящегося в этом районе. Израильская сторона пока не предоставила официальных комментариев по эскалации на этом участке. По данным источников, после вывода российских войск из Хмеймима в Латакии военная база была занята подразделениями Сирийских демократических сил (СДС), что не ускользнуло от внимания израильской военной разведки.

Отметим, что в ноябре 2019 года Россия создала авиационную комендатуру в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, в провинции Хасака. Эта база стала третьим постоянным местом дислокации российских войск в Сирии наряду с авиабазой Хмеймим и военно-морской базой в Тартусе. На базе в Камышлы размещались российские транспортно-боевые вертолеты, участвующие в патрулировании границы с Турцией. Для обеспечения безопасности на территории базы была установлена система ПВО. Информации о пострадавших российских военных на данный момент нет. Однако российские Z-блогеры предупреждают, что некоторые военнослужащие РФ еще не успели покинуть свои позиции и укрыться на авиабазе Хмеймим. По их словам, последующие удары Израиля могут поставить их жизнь под угрозу. Z-блогер Fighterbomber опроверг заявление председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что российскому контингенту в Сирии ничего не угрожает. «Я бы хотел обратиться к нашим израильским партнерам… Пожалуйста, пока не наносите удары по сирийским аэродромам. На некоторых из них находятся наши военнослужащие, о которых мы помним, но вам о них никто не сообщил. Они могут погибнуть под вашими ударами. Пока обошлось, но повторять не надо. Потом хоть все там в щебень разнесите», — написал блогер. По последним данным, израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией и были замечены примерно в 20 км от Дамаска. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Как отмечает телеканал, танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе, и расположились возле южного населенного пункта Катана в 21 км от сирийской столицы. ЦАХАЛ не комментирует и продвижение своих танковых войск. Израильская пропаганда представляет оккупацию новых территорий в Сирии и уничтожение военных объектов армии Асада как превентивную меру в борьбе с угрозами еврейскому государству. Однако очевидно, что Израиль пытается воспользоваться сложившейся ситуацией не только для расширения своих территорий, но и с целью предотвращения создания жизнеспособного нового государства на руинах асадовской Сирии. С другой стороны, демонстрация силы – своего рода месседж, направленный Ирану и даже Турции. Еврейское государство дает понять, что Сирия выбита из «оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, подчеркнув их стратегическую значимость для национальной безопасности страны.

«Мы понимаем важность нашего присутствия на Голанских высотах. Это обеспечивает нам безопасность и стратегическое преимущество», — отметил Нетаньяху. Биби к тому же добавил, что усиление контроля в регионе направлено на защиту границ и предотвращение угроз со стороны сирийских и иранских сил. Спецоперация Израиля, начатая сразу же после падения режима Асада, а также аннексия новых территорий и беспощадное уничтожение военного потенциала страны вызвали резонанс в международном общественном мнении. Эксперты указывают, что растущая активность Израиля может подорвать дипломатические усилия по стабилизации ситуации, особенно в свете активизации разрозненных геополитических игроков. Это открывает путь к новому витку вооруженного противостояния.

В понедельник ООН обвинила Израиль в нарушении Соглашения о разъединении с Сирией от 1974 года после обнародованной Тель-Авивом стратегии реализации «ограниченных и временных мер» в демилитаризованной полосе, граничащей с Сирией. В своем обращении в Совбез Израиль мотивировал свою агрессию желанием оказать противодействие любым угрозам жителям израильской части Голанских высот. В письме, направленном 15 членам Совета, информирующем о действиях еврейского государства, посол ООН Дэнни Данон отмечает: «Важно подчеркнуть, однако, что Израиль не вмешивается в продолжающийся конфликт между сирийскими вооруженными группировками» после падения режима Башара Асада. «Наши действия направлены исключительно на обеспечение нашей безопасности», — написал он. Письмо Данона поступило после того, как министр обороны Исраэль Кац заявил в понедельник утром, что приказал армии завершить захват буферной зоны между Израилем и Сирией на Голанских высотах. Приказ поступил после аннексии десятка новых позиций в качестве предупредительной меры перед лицом угрозы наступления сирийских повстанцев. Армия Израиля оговорилась, что ее размещение в буферной зоне является всего лишь оборонительной и временной мерой, но при этом допустила свое постоянное присутствие в зависимости от развития событий.

Напомним, что демилитаризованная буферная зона площадью 235 квадратных километров была создана на основе Соглашения о разъединении между Израилем и Сирией от 1974 года после завершения войны Судного дня. На протяжении десятилетий в зоне находились миротворцы ООН. Однако Тель-Авив заявил о пересмотре Соглашения после падения режима Асада. Нет Асада, значит, соглашение недействительно. Нетаньяху так и сказал: «Соглашение рухнуло». Самое парадоксальное: новая сирийская власть в лице лидера «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани сохраняет упорное молчание на захват Израилем части сирийских территорий. Протестует лишь Саудовская Аравия.