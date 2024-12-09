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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Иран предлагает миру свое оружие

13:38 1606

Иран готов продавать ракеты и беспилотники любым странам в мире при условии, что они будут использоваться для противодействия внешним угрозам. Об этом заявил секретарь Высшего совета координации глав трех ветвей власти и экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

«Иран готов продавать ракеты, беспилотники и вооружение в любые страны мира, особенно в арабские и исламские страны, но лишь при условии, что оно будет использоваться для борьбы с внешней агрессией. Мы готовы продавать свое оружие, чтобы нации себя защищали.

Когда Иран подвергся нападению (имеется в виду начало ирано-иракской войны в 1980 году), все иностранные государства, с которыми у нас были контракты и которым мы платили миллиарды, разорвали все связи в военной промышленности», - напомнил экс-глава КСИР. Несмотря на все это, сейчас, даже будучи под санкциями, Иран смог добиться прогресса в военной сфере, утверждает Резаи.

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