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Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
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Трампу не нужны зарплата и пенсия президента США

13:46 1410

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, полагающихся главе государства.

В интервью NBC Трамп сообщил, что не будет получать президентскую зарплату, составляющую 400 тысяч долларов в год, а также откажется от пожизненной пенсии. «Я не приму ни цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов», — сказал Трамп.

В интервью NBC Трамп заявил, что он может стать первым президентом США, не получавшим денег за работу — «за исключением, может быть, Джорджа Вашингтона».

Во время своей первой каденции Трамп отказывался от президентской зарплаты, направляя средства на благотворительность и различные программы, включая охрану национальных парков. По данным Forbes, состояние Трампа оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

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