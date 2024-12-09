USD 1.7000
EUR 1.7948
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия
Новость дня
Премьер передает власть в Сирии повстанцам. Объявлена амнистия

Омбудсмен Азербайджана о массовом нарушении прав человека

13:59 1511

В настоящее время мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека. Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 10 декабря - Международному дню прав человека.

По ее словам, Азербайджан страдает от двойных стандартов: «Примером тому является то, что около 30 лет 20% азербайджанских территорий находились под оккупацией Армении, на этих территориях разрушены города и села, памятники истории и культуры, уничтожены многие виды флоры и фауны, азербайджанские земли загрязнены минами».

Омбудсмен отметила, что Всеобщая декларация прав человека, 76-я годовщина принятия которой отмечается в этом году, привела к позитивным изменениям в вопросе защиты прав человека: «В текущем году были реализованы важные меры по защите прав человека, особенно права на жизнь в здоровой окружающей среде».

На мероприятии были награждены победители конкурса на тему «Изменение климата и права человека», объявленных омбудсменом Азербайджана по категориям «журналистика» и «детский рисунок».

В детском художественном конкурсе первое место заняла работа Айбениз Керимовой из Детского дома №3 Хатаинского района Баку.

Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 1218
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 4331
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8116
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
15:13 1012
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
14:18 2410
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику заявили в украинской разведке
14:14 2664
Нарышкин о новых провалах США в СССР
Нарышкин о новых провалах США в СССР
11:13 4296
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 8393
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
13:22 2385
Турция о вторжении Израиля в Сирию
Турция о вторжении Израиля в Сирию обновлено 14:56
14:56 6863
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 4425

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента»
Нетаньяху дает показания. Он 8 лет «ждал этого момента» обновлено 15:59
15:59 1218
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска
Беспощадная операция Израиля против Сирии: атаки продолжаются, танки в 20 километрах от Дамаска главная тема
13:17 4331
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии
Обеспокоенность Анкары: неизбежны новые столкновения в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
03:44 8116
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
Полковник Джалилов сядет на скамью подсудимых
15:13 1012
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
Лукашенко привел Асада в пример: «Это для нас урок»
14:18 2410
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику
Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику заявили в украинской разведке
14:14 2664
Нарышкин о новых провалах США в СССР
Нарышкин о новых провалах США в СССР
11:13 4296
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами
Главное еще впереди: протурецкая и курдская армии столкнутся лбами главная тема
9 декабря 2024, 23:32 8393
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
Кремль: Россия ни при чем. Это личное решение Асада
13:22 2385
Турция о вторжении Израиля в Сирию
Турция о вторжении Израиля в Сирию обновлено 14:56
14:56 6863
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
Новый лидер Сирии анонсировал наказания сторонников Асада
11:46 4425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться