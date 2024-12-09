Омбудсмен Азербайджана о массовом нарушении прав человека

В настоящее время мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека. Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 10 декабря - Международному дню прав человека.

По ее словам, Азербайджан страдает от двойных стандартов: «Примером тому является то, что около 30 лет 20% азербайджанских территорий находились под оккупацией Армении, на этих территориях разрушены города и села, памятники истории и культуры, уничтожены многие виды флоры и фауны, азербайджанские земли загрязнены минами».

Омбудсмен отметила, что Всеобщая декларация прав человека, 76-я годовщина принятия которой отмечается в этом году, привела к позитивным изменениям в вопросе защиты прав человека: «В текущем году были реализованы важные меры по защите прав человека, особенно права на жизнь в здоровой окружающей среде».

На мероприятии были награждены победители конкурса на тему «Изменение климата и права человека», объявленных омбудсменом Азербайджана по категориям «журналистика» и «детский рисунок».

В детском художественном конкурсе первое место заняла работа Айбениз Керимовой из Детского дома №3 Хатаинского района Баку.