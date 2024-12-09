Русские бегут из Сирии: «караван» самолетов грузит технику

Россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Для отступления из Сирийской республики россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники. С авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам «Ульяновск», «Чкаловский» и «Приволжский».

Также Россия привлекает дополнительные объекты флота. В частности, в Балтийске приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз Sparta II и большой десантный корабль «Александр Шабалин». Кроме того, курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли Северного флота России «Александр Отраковский» и «Иван Гринь».

В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

Также в ГУР заявили, что одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.